Superfoods, czyli supermoce zawarte w jedzeniu

Morskie superfoods – źródło witamin

Kiedy zapytamy Japończyka, w czym tkwi sekret jego szczupłej sylwetki i młodego wyglądu, bez wątpienia odpowie: ryby. To pierwszorzędne źródło białka – równie wartościowe, jak to zawarte w mięsie zwierzęcym, ale za to znacznie bardziej lekkostrawne. Ryby zawierają go aż 20 proc., czyli tyle, co drób czy dziczyzna. Ponadto są bogate w wapń, fosfor, magnez, a przede wszystkim w jod, czyli pierwiastek biorący udział w produkcji hormonów tarczycy. Jeśli chodzi o tłuszcz, sprawa nie jest już taka oczywista – wszystko zależy od gatunku. Przykładowo, węgorz ma aż 27 proc. tłuszczu, łosoś i tuńczyk ok. 10 proc., natomiast śledź zaledwie 6 proc. Najmniej tłuszczu ma pstrąg, bo tylko 1 proc., ale warto wiedzieć, że nie należy do ryb lekkostrawnych.