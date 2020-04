WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne mleko modyfikowane + 3 karmienie butelkąskład mlekabebilon 1 godzinę temu Supermoc każdej mamy, czyli co musisz wiedzieć o kobiecym mleku? Niezastąpionym sposobem żywienia niemowlęcia jest karmienie piersią. Mleko mamy odpowiada na szczególne potrzeby żywieniowe malucha. Poznaj kilka zasad, których przestrzeganie może pomóc Ci dawać dziecku to, co najlepsze – Twój pokarm! Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Odpowiednia pozycja karmienia Kluczowe jest, aby wybierając odpowiednią technikę karmienia, sprawdzić pozycję, która będzie najwygodniejsza zarówno dla mamy, jak i dla maluszka. Jedną z topowych pozycji i najczęściej wybieranych przez kobiety jest pozycja klasyczna. Na czym polega? Główka dziecka opiera się na ramieniu mamy, dziecko jest przytulone brzuszkiem do brzucha mamy, przedramię mamy podtrzymuje jego plecy, a dłoń pośladki niemowlęcia. Drugim elementem, o który należy zadbać przy karmieniu, jest spokój oraz cierpliwość. Reakcja na potrzeby niemowlęcia Wraz z wiekiem malucha zmienia się częstotliwość karmienia. Niektóre dzieci mają większy apetyt, więc domagają się pokarmu częściej, a inne rzadziej. Istotne jest, by rozpoznawać potrzeby niemowlęcia – noworodki nawet 8 czy 12 razy na dobę mogą okazywać (np. poprzez grymaszenie lub płacz), że nadszedł czas na karmienie. Niemowlę ma żołądek o niewielkiej pojemności, dlatego jego organizm nie potrzebuje dużo mleka, ale potrzebuje go często. Ponieważ mleko z piersi jest lekkostrawne, może to powodować, że dziecko zaraz po karmieniu może być znowu głodne. Długość i liczbę karmień w ciągu doby może się różnić, ponieważ każde niemowlę jest inne, a w związku z tym ma inne potrzeby. Mleko mamy zawsze na pierwszym miejscu Eksperci w dziedzinie żywienia niemowląt i małych dzieci zalecają, by wyłączne karmienie mlekiem mamy trwało przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka, a następnie było kontynuowane do 2. roku lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety dziecka. Podczas karmienia niemowlę otrzymuje od mamy unikatowy pokarm, idealnie dopasowany do jego wieku oraz potrzeb. Co ciekawe, nie ma jednego wzorca mleka kobiecego. Jego skład różni się między mamami, w zależności od wielu czynników – stanu zdrowia kobiety, sposobu żywienia mamy karmiącej, genów czy otaczającego środowiska, a nawet płci dziecka. Gdy karmienie piersią nie jest możliwe Choć pokarm kobiety jest dla dziecka najlepszy, w niektórych sytuacjach mama nie może dalej karmić piersią. Niezależnie od przyczyny, dla której kobieta decyduje się na inną metodę karmienia dziecka, ważne jest, by w takiej sytuacji, po konsultacji z lekarzem wybrała odpowiednie mleko modyfikowane mleko modyfikowane. Mleko skrojone na miarę Mleka modyfikowane różnią się składem między sobą, dlatego decyzję o wyborze produktu należy skonsultować z pediatrą. Czym jeszcze, oprócz rekomendacji lekarza, kierować się przy wyborze takiego produktu? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kompozycję jego składników. O tym bowiem, czy dane mleko modyfikowane ma odpowiedni skład, nie świadczy jeden składnik, a dopiero cała ich kompozycja. Co ciekawe, aż 500 naukowców i ekspertów Nutricia od ponad 40 lat bada właściwości pokarmu kobiecego oraz różnorodność jego składników. Dzięki temu powstał Bebilon 2 – kompletna kompozycja, zawierająca także składniki naturalnie występujące w mleku matki[1]. Dzięki temu dostarcza dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego oraz rozwój funkcji poznawczych. W skład tego mleka modyfikowanego wchodzi m.in. unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS w stosunku 9:1, które odwzorowują kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki, kwas DHA dla rozwoju mózgu, witaminy A, C i D dla wsparcia odporności, a także jod i żelazo dla rozwoju poznawczego[2]. To także mleko modyfikowane najczęściej rekomendowane przez pediatrów w Polsce[3]. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu i wzroku oraz żelazo dla rozwoju poznawczego. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo, wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki. Mleko matki zawiera dodatkowo unikalne składniki, w tym m.in. przeciwciała, hormony i enzymy.

[2] Bebilon 2 zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo ważne dla rozwoju funkcji poznawczych, a także DHA ważny dla rozwoju mózgu.

[3] Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r.