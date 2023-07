Susz ubrania, oszczędzając czas i miejsce!

Suszarka bębnowa DS92ILS od Gorenje – skuteczna i delikatna dla tkanin

Zadaniem suszarki bębnowej jest oszczędność czasu, dlatego warto wybrać urządzenie, które będzie działać szybko i skutecznie. Z pomocą przychodzi marka Gorenje z modelem DS92ILS. To suszarka bębnowa kondensacyjna, która do suszenia wykorzystuje pompę ciepła. Urządzenie wyróżnia wysoka energooszczędność oraz skuteczne, a zarazem delikatne dla tkanin działanie. Wszystko za sprawą specjalnej budowy bębna oraz suszenia powietrzem o maksymalnej temperaturze 50°C, która zapobiega kurczeniu i niszczeniu materiałów. Model DS92ILS to suszarka bębnowa klasy kondensacyjnej A. Co oznacza to w praktyce? urządzenie odprowadza aż 90% wilgoci z bębna, dzięki czemu ubrania są suche, a poziom wilgoci w domu nie ulega podniesieniu.