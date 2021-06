Sutki pod bluzką nadal bulwersują? Okazuje się, że tak

- Ty możesz się ich wstydzić. Możesz się wstydzić absolutnie tego, czego chcesz. Możesz tę część ciała ukrywać, możesz się krępować, nosić staniki, gorsety, chusty, serio - droga wolna. Ja bym się wstydziła czego innego: gdyby mi kiedyś wpadło do głowy podejść do ubranej kobiety i zasugerować, żeby się rozebrała, "bo mnie jest gorąco". Dlatego tego nie robię. Jest 2021 rok, a ja zajmuję się normalizowaniem kobiecych brodawek sutkowych (…). I my chcemy podbijać kosmos? - żartobliwie zakończyła wpis Segritta.