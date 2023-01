Swędząca skóra głowy i łupież – te szampony rozwiążą te problemy. Nie są popularne, a szkoda

Szampon nawilżający Mel Skin

"Problem z suchymi włosami znika po zastosowaniu tego szamponu" – pisze o szamponie Mel Skin Karola, lat 43. Ten produkt nie tylko nawilża włosy, nadaje im także blask i elastyczność, eliminuje problem elektryzowania się, sprawia, że włosy łatwiej się rozczesuje. Do tego kojąco działa na skalp i jest pomocny w kuracji przeciwłupieżowej. Wszystkie swoje właściwości zawdzięcza w dużej mierze składnikom pochodzenia naturalnego – stanowią one aż 98 proc. składu. Wśród nich znajduje się hydrolizowane białko pszeniczne i alantoina. Pierwszy ze składników to substancja ochronna, która odpowiada za wzmocnienie i wygładzenie włosów. Alantoina z kolei świetnie radzi sobie z podrażnieniami. Pisząc o tym szamponie, nie można nie wspomnieć o soczyście owocowym zapachu i żelowej, gęstej konsystencji, przez co kosmetyk można łatwo rozprowadzić i spienić.