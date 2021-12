Świąteczna checklista biżuterii zimowej. Sprawdź, co podarować bliskim! [Wideo]

Boże Narodzenie to przede wszystkim motywy związane z gwiazdami. Wśród granatowo-srebrnych dodatków Pandora Moments znajdziemy wiele zimowych akcentów, takich jak rozgwieżdżone niebo, księżyc czy sentencja "I love you to the Moon and back", czyli "Kocham Cię, jak stąd do Księżyca i z powrotem". To nie koniec propozycji, bo czeka na nas jeszcze piernikowy ludzi, choinka i drzewo rodzinne. A jedna z bransoletek została zainspirowana rzeczywistymi zdjęciami kosmosu! Obejrzyj film i wybierz idealny prezent dla ukochanej osoby.