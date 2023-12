Świąteczne prezenty od Xiaomi. Co wybrać dla gadżeciarza, a co dla miłośnika gotowania?

Model Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4l ma misę o pojemności 4 l, co sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca na kuchennym blacie, a jednocześnie pozwala na przygotowanie porcji nawet dla 5 osób. Przezroczyste okienko ułatwia śledzenie postępów gotowania, a dotykowy ekran sprawia, że sterowanie jest bardzo intuicyjne. Temperatura może być regulowana w zakresie od 40°C do 200°C, co w połączeniu z ciągłym czasem gotowania do 24 h daje bardzo wiele możliwości. Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4l nie tylko piecze – pełni również funkcję jogurtownicy, kuchenki mikrofalowej (np. do rozmrażania), a nawet suszarki do owoców. W sam raz do przygotowania bazy pod kompot z suszu! Bardzo przydatna okaże się opcja inteligentnego planowania – wystarczy umieścić składniki w misie urządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, wprowadzić ustawienia, iść do pracy i… cieszyć się pysznym, ciepłym posiłkiem po powrocie do domu. Dodatkowo, ustawienia można zmieniać z poziomu aplikacji Xiaomi Home, gdzie znajdziemy również ponad 100 inteligentnych przepisów.