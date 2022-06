Światło i kamień – wizualna symfonia we wnętrzach

W trendach dość mocno zadomowiły się wzory inspirowane marmurem czy granitem. Na nowo też odkrywamy lastryko, i to w wielu odsłonach kolorystycznych. Świat "twardych sztuk", jakimi są kamienie, ma jednak znacznie więcej do zaoferowania, co znakomicie pokazuje nowa kolekcja płyt wielkoformatowych Onice od Grupy Tubądzin. Inspirację stanowił onyks. Projektanci z TU_kolektyw sięgnęli po subtelne jego odmiany – delikatną biel i świetliste odcienie różu, które przypominają budzące się o świcie niebo. U podstaw kolekcji można znaleźć opowieść o świetle, które w przypadku takich dekorów ma wyjątkowy istotny walor we wnętrzach.