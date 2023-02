Światowej sławy DermDoctor w Warszawie: wyjątkowy event CeraVe

Trzy kluczowe ceramidy i innowacyjna technologia MVE

Niezwykłość produktów polega na tym, że naprawdę wzmacniają barierę ochronną skóry – nawilżają ją i chronią przed wysuszeniem, stanami zapalnymi, swędzeniem. Zawierają kwas hialuronowy, a ich wyróżniającymi składnikiemi, znajdującymi się każdym produkcie marki, są 3 kluczowe ceramidy, identyczne do tych występujących w ludzkiej skórze. Ceramidy nazywane są częścią "cementu międzykomórkowego", ponieważ scalają komórki niczym cegły w murze. I to nie wszystko. W formule wykorzystana została technologia MVE (na rynku kosmetycznymi stosowana wyłącznie przez CeraVe). MVE polega na zamknięciu substancji aktywnych w owalnych pęcherzykach i stopniowym ich uwalnianiu, co wydłuża pielęgnacyjne działanie produktu. Dermokosmetyki CeraVe są bezzapachowe, hipoalergiczne, niekomedogenne, odpowiednie do skóry twarzy i ciała. Dla całej rodziny już od 2. miesiąca życia.