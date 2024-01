Światowy Dzień Gumy do Żucia. Poznajcie historię kultowych gumowych marek

Wiosną 1891 roku do Chicago, z 32 dolarami w kieszeni i wielkim talentem do sprzedaży, przybył 29-letni William Wirgley jr. Wpadł on na pomysł, aby do każdej puszki sprzedawanego przez siebie proszku do pieczenia oferować darmową gumę do żucia, dając tym samym początek marce Juicy Fruit®, która trafiła na rynek w 1893 r. Zaledwie kilka miesięcy później w sprzedaży pojawiła się kultowa Wrigley's Spearmint®, a niedługo potem Doublemint®, czyli produkt o nietypowych właściwościach: podwójnej mocy smaku mięty pieprzowej i podwójnych opakowaniach, dzięki którym guma miała być zawsze "świeża i czysta". Guma zapisała się w historii wyrazistą kampanią reklamową z udziałem tzw. bliźniąt Doublemint®, które umocniły wizerunek marki w wyobraźni amerykańskich odbiorców.