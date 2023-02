Światowy Dzień Kota jest 17 lutego. Wybór daty może zaskoczyć

Światowy Dzień Kota. Od kiedy jest w Polsce?

Dlaczego Dzień Kota jest obchodzony akurat 17 lutego? To liczba, która we Włoszech uznawana jest za pechową - analogicznie do naszego piątku trzynastego Włosi obawiają się piątku siedemnastego. To również łączy się ze sławą czarnych kotów jako zwierząt, które przynoszą pecha, kiedy przebiegną nam drogę.