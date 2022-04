"Świecka komunia" oburzyła internautów. Ksiądz: Kolejny absurd

"Świecka komunia. Kolejny absurd. Ale jak ktoś ma taką wiarę, to lepiej, że realizuje takie pomysły, niż miałby profanować Najświętszy Sakrament. W końcu sakramenty nie są dla wszystkich. Sam Pan Jezus napomina: "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały" (Mt 7,6). My w Kościele nie mamy większego skarbu niż sakramenty, dlatego trzeba ich strzec coraz bardziej" - podkreślił duchowny, cytując fragment Pisma Świętego.