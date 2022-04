Pierwsza Komunia to "małe wesele"? Zszokowani rodzice rezygnują z wystawnych przyjęć

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. To również spory wydatek. Składki związane z organizacją ceremonii w kościele oraz zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie to koszt około tysiąca złotych. Do tego dochodzi przyjęcie dla rodziny, którego ceny można porównać do wynajęcia sali na wesele.