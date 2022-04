Zorganizowali synowi "świecką komunię". "Nie musieliśmy kupować alby"

"Podczas jednego ze spacerów poruszyliśmy ten temat. I choć dzielny pszczelarz twierdził, że kompletnie go to nie będzie ruszało, widzieliśmy, iż robi dobrą minę do złej gry. Zaproponowaliśmy więc zorganizowanie mu podobnej imprezy, stawiając jednak pewne warunki. Wynikały one z tego, że nie chcieliśmy organizować imprezy tylko po to, 'by nie było mu smutno', lecz miało mieć to walor wychowawczy. Mówiąc wprost: musiał na to zasłużyć" - opisuje ojciec chłopca.