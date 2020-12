"Święta bez pioruna". Akcja, która ma celu wykluczenie artystów, którzy poparli Strajk Kobiet ze śpiewania kolęd w TVP

"Ci, którzy wczoraj przed całą Polską dołączali się do krzyku o prawo do zabijania "na żądanie" lub do wołania o wolny wybór w sprawie zabijania niepełnosprawnych, a jutro zaśpiewają tysiącom Polakom "Lulajże, Jezuniu, moja perełko…" Nie pozwólmy na taki festiwal obłudy ! Zaapelujmy do prezesa Telewizji Polskiej albo o wycofanie koncertów z ich udziałem, albo aby ci twórcy nie pojawili się na koncercie kolęd!" – grzmią aktywiści.