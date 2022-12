Święta w duchu Haute Couture z projektantką Sylwią Romaniuk

Nie ma takiego drugiego momentu w roku, który stwarzałby tyle okazji do celebracji piękna i mody w jej najbardziej olśniewającym wydaniu. Okres świąteczno-noworoczny to czas absolutnie wyjątkowy, pełen magii i sprzyjający delektowaniu się kobiecością. Zapraszamy do krainy projektantki Sylwii Romaniuk, która tworzy kreacje absolutnie wyjątkowe i idealne na szczególne okazje.