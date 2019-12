WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Świetna moda "2 w 1". Sukienki sylwestrowe, które włożysz więcej niż raz Brak ci inspiracji na stylizację na ostatni wieczór i noc 2019 roku? Na pewno nie jesteś sama. W sklepach ledwie przeminęły inspiracje na świąteczne kolacje, a już widzimy mnóstwo połyskliwych kreacji. Co by było, gdyby wybrać sukienkę, którą włożymy potem jeszcze wiele razy? Koronkowa mała czarna sprawdzi się w karnawale i nie tylko (iStock.com) Sukienki na imprezę… i nie tylko Typowe sukienki na sylwestrową zabawę to często efektowne kreacje. W ciągu roku niewiele jest okazji poza karnawałem, aby sięgnąć do szafy po cacka obszyte np. cekinami. Tym kobietom, którym bliskie jest rozsądne kupowanie ubrań na wiele okazji, przydadzą się sukienki i na wesołe spotkanie, i do pracy. Oto nasze inspiracje, które dodatkowo są teraz dostępne w dobrej cenie.. Koronkowe sukienki – kobiece, subtelne, oryginalne Koronkowe sukienki to najlepszy przykład na to, jak elegancka kreacja może znaleźć zastosowanie przy wielu innych okazjach. Atutem sukienek z koronką jest ich kobiecy styl, dzięki ażurom takie ubrania są wizualnie lekkie, delikatnie transparentne, ale równocześnie zakryte. Wyjście do teatru, randka, obiad rodzinny i zabawa do białego rana z przyjaciółmi – taka sukienka sprawdzi się wiele razy. Także akcent w postaci koronki, wstawki z siateczki czy tiulowe rękawy urozmaicą zwykłą sukienkę. Dzięki takim detalom sukienka zyskuje na oryginalności, ale nie musi tracić na uniwersalności. Wiele z nich świetnie wpasuje się w twoje stylizacje na co dzień. Elegancja w stylu retro – sukienki na wiele okazji Klasyczna elegancja, a nawet minimalizm – takie sukienki są najbardziej uniwersalne, łatwo dobrać do nich botki czy kozaki, a za kilka miesięcy baleriny lub sandały. Doceń te ubrania kameleony, bo dają najwięcej możliwości. Najbardziej wpadły nam w oko proste sukienki, ale z delikatną nutką mody w stylu retro: kołnierzyk jak z babcinej szafy, zdobiona stójka, bufiaste rękawy lub trapezowy krój. Postaw na kolor Minimalizm z akcentem koloru to kolejna propozycja sukienek, które włożymy na sylwestrowe spotkanie i wiele innych okazji. Nie chcesz zlewać się z dziesiątkami innych kobiet w podobnych sukienkach? Wybierz jeden z intensywnych, soczystych i nasyconych kolorów lub dobierz sukienkę pod… kolor oczu. Do takiej sukienki dobierz prostą kopertówkę i czółenka, a na wiosnę baleriny lub kwiecisty żakiet i apaszkę. Możliwości jest mnóstwo, dlatego nie musisz się ograniczać do typowo "sylwestrowych" kreacji. Nieśmiertelna mała czarna Tej bohaterki damskiej szafy przedstawiać nie trzeba. Mała czarna zawsze się obroni, a jej zdolność do dopasowania się do dowolnych dodatków jest wszystkim dobrze znana. Dodasz sobie nieco tajemniczości, jeśli dopasujesz do niej koronkową narzutkę, a blasku – jeśli urozmaicisz błyszczącą biżuterią w kolorze srebrnym lub złotym. Jej uniwersalność pozwoli nosić ją na wiele okazji, w różnych miejscach i podczas każdej pory roku. Moda za grosze – zaszalej na koniec roku Efektowne modele sukienek z sezonowych wyprzedaży to prawdziwe rarytasy. Satynowa kreacja w kolorze koralowej czerwieni, sukienka w pudrowym kolorze i wiele innych inspirujących modeli, które rozwiążą problem braku pomysłu na sylwestrową kreację. Te lekkie, na ramiączkach i z cienkich tkanin włożymy ponownie latem i wiosną, np. do kurtki jeansowej i sandałów. Teraz będą się dobrze komponować np. z długą marynarką.