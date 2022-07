Mężczyzna myślał, że Aleksandra Adamska jest w ciąży. Oto co mu odpowiedziała

Aleksandra Adamska jest obecnie na wakacjach. Pewien mężczyzna odezwał się do niej, myśląc, że jest w ciąży. A to, jak się okazuje, tylko "ciąża spożywcza". Aktorka, pokazując brzuch, opowiedziała swoim obserwatorom na Instagramie, co zjadła w upalny dzień.