Sylwia Bomba na zdjęciu z ciążowymi krągłościami. Pokazała wyjątkowy kadr

"Moja córeczko! Moje życie bez ciebie nie miałoby sensu. To takie banalne i nie rozumiałam tych słów zanim nie pojawiłaś się w moim świecie ty. Naprawdę wierzę, w to że byłyśmy sobie przeznaczone i dziękuję ci za to, że wybrałaś mnie na swoją mamę" - napisała Sylwia Bomba pod jednym ze zdjęć z Antosią na swoim profilu na Instagramie.