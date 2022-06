"Między nami". Sylwia Bomba: Już nie traktuję każdego jak dobrego znajomego

Moim największym marzeniem było posiadanie szczęśliwej rodziny. Moi rodzice niezwykle się szanują i kochają, zawsze byli dla mnie wzorem. Chciałam wychować dziecko w takim samym domu. Na razie mi się to nie udało, ale może kiedyś się to zmieni. Opowiadanie publicznie o brudach to pożywka dla mediów, miałabym dużo więcej obserwujących na Instagramie, gazety by o mnie pisały, ale tak naprawdę po co? Ani nie zrobiłoby to dobrze mi, ani córce. To jest niesmaczne i uwłaczające, dlatego nigdy bym się na to nie zdecydowała. Oczywiście mam chęć wykrzyczeć: "K***a, ludzie, to było tak i tak", ale pewne rzeczy powinny zostać w najbliższym gronie. Opowiadanie publicznie o swoich problemach nic nie da. Mam zasadę w życiu, żeby liczyć na siebie.