Sylwia Bomba nie powiedziała Tosi o śmierci ojca. "To jeszcze nie ten czas"

Sylwia Bomba o rozstaniu z partnerem i o jego śmierci. "Moja córka jest półsierotą"

Sylwia Bomba podkreśla w rozmowie z reporterką Jastrząb Post, że najtrudniejszym czasem było dla niej odejście od ojca Antosi. Teraz jednak też nie jest łatwo z powodu medialnego szumu po jego śmierci. - Pamiętam taką sytuację, że obudziłam się w nocy i nagle do mnie dotarło, że jestem ja. I Antosia jeszcze ma moich dziadków, którzy są w niej szaleńczo zakochani, chociaż są daleko. Ale generalnie jestem ja i nie ma drugiej osoby. Moja córka jest półsierotą. To była bardzo ciążąca świadomość, bo mimo że tego taty nie było, to był. Natomiast tutaj okazało się, że go wcale nie ma. Śmierć jest zawsze bardzo trudna - opisywała.