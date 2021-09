Sylwia Bomba rozstała się z partnerem. Nie narzeka na brak adoratorów

- Jak wydałam oświadczenie, to co to były za pielgrzymki. Nagle moja skrzynka, tak jak zawsze pisały do mnie kobiety z rożnymi rzeczami, tak nagle mężczyźni zaczęli oferować mi różne rzeczy. Niestety, w większości niecenzuralne. Ja takich wiadomości nawet nie odczytuje, od razu wyrzucam – powiedziała Sylwia Bomba w rozmowie z serwisem.