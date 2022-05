Sylwia Grzeszczak przerwała wywiad. Miała ważny powód

- Faktycznie fizycznie jest wyzwanie. Wychodzi się na scenę, można tam błyszczeć, założyć wszystko piękne, co się ma, natomiast jeśli to daje radość i satysfakcję, to jest okej. Nie będę na to narzekać, bo nie chcę, bo to jest radocha - podsumowała zawodowe życie.