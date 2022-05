Joanna Opozda pokazała brzuch po ciąży. Przyznała też, ile przytyła

Skuteczne ćwiczenia na brzuch po porodzie

Specjaliści zaznaczają, że świeżo upieczone matki powinny stopniowo wracać do aktywności fizycznej. Wszystko zależy od tego, kiedy poczują, że mają już na to siłę. Najlepiej jednak wstrzymać się z ćwiczeniami do badań kontrolnych po sześciu tygodniach od narodzin dziecka. Powrót do aktywności zależy też od rodzaju porodu. Jeśli kobieta ćwiczyła podczas ciąży i urodziła siłami natury, może już po kilku dniach wybrać się na dłuższy spacer. W przypadku cesarskiego cięcia należy poczekać do 8 tygodni ze wzmożonym ruchem.