Sylwia Peretti po raz kolejny podda się zabiegowi. Poprzedni nie poszedł zgodnie z planem

Sylwia Peretti była jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Królowe życia" telewizji TVN. W tym roku ostatecznie zrezygnowała z udziału w show. Co jakiś czas zdradza jednak co u niej. Ostatnio poinformowała, że szykuje się do kolejnej operacji, która ma poprawić jej komfort i psychiczny i zdrowotny.