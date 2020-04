Symboliczny gest włoskich lekarzy. "Objęli swoich pacjentów"

"Jest świt 46. dnia. Ta dwunastogodzinna nocna zmiana stała się normalna, nie odczuwa się już zmęczenia. Jest szósta rano i w szpitalu w Cremona następuje zmiana warty: Ci, którzy zostali na noc, wracają do domu. (...) O świcie opuszczają szpital, docierają do lądowiska helikoptera i otwierają ramiona, stojąc blisko, wciąż w fartuchach i maskach laboratoryjnych, patrząc na szpital, który stał się ich drugim domem przez pięćdziesiąt dni. Jest to ich objęcie dla hospitalizowanych pacjentów" - czytamy w opisie.