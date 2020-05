Magda Gessler o pierwszym mężu, Volkharcie Müllerze."To on nauczył mnie skromności"

Magda Gessler i Volkhart Müller

Gessler tłumaczy, że Müllerowi pomogła pasja dziennikarska, bo dzięki niej czuł, że w jakiś sposób odkupuje winy własnego narodu. – (…) Rozpoczął poszukiwania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Wielu z nich znalazł na południu Hiszpanii. Miał najwyższe cele i prowadził niezwykle skromne życie. To on nauczył mnie skromności, by więcej dawać niż brać, cieszyć się z tego, co się ma, nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań – zachwala zmarłego męża restauratorka.