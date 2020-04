Syn Michaela Bublé miał raka wątroby. 6-latek pokazał się fanom muzyka

Michael Bublé i jego żona Luisana Lopilato codziennie łączą się z wielbicielami na całym świecie, by umilić im kwarantannę. W ostatni piątek do pary dołączył ich 6-letni syn Noah. Można było go zobaczyć pierwszy raz od czasu, gdy pokonał nowotwór.

Noah jest najstarszym dzieckiem Michaela Bublé (Facebook)