Syn muzyka to tegoroczny maturzysta. Tak wyglądał tuż przed pierwszym egzaminem

"Dzisiaj nasze szkraby, czyli Maja (córka Pawła) i Bartek (syn Łukasza), zdają maturę. Choć my nasz egzamin dojrzałości zdawaliśmy już jakiś czas temu, do dziś pamiętamy, że kosztowało nas to sporo stresu, nieprzespanych nocy i solidny ścisk żołądka. Drodzy Maturzyści! Wierzymy, że dacie sobie świetnie radę i mocno trzymamy za was kciuki. Życzymy wam wszystkim połamania długopisów! A przejętym rodzicom proponujemy wypić herbatkę z melisy. Jesteśmy z wami!" - czytamy w poście.