1 z 8 Dalej Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne włosy + 1 sls Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu 1 z 8 Szampony bez SLS i SLES. 6 propozycji produktów z dobrym składem Szampony bez SLS i SLES - propozycje redakcji Szampony bez SLS i SLES są pozbawione agresywnych detergentów, uchodzą za produkty delikatne dla skóry głowy i nie wysuszające włosów. Są szczególnie polecane dla włosów farbowanych i zniszczonych zabiegami fryzjerskimi. Getty Images Szampony bez SLS i SLES - propozycje redakcji Należy jednak zaznaczyć, że to, że dany szampon nie ma w swoim składzie SLS lub SLES wcale nie daje nam gwarancji, że jest łagodny. Często zdarza się, iż szampony z dopiskiem "bez SLS" zawierają inne detergenty anionowe lub mają wysokie stężenie ziół i wciągów roślinnym o bardzo silnym działaniu oczyszczającym. Szampony bez SLS i SLES Co ważne, obecność SLS czy SLES również nie gwarantuje, ze dany produkt będzie mocno oczyszczający. Składnikami skutecznie łagodzącymi oczyszczanie detergentów są sylikony, guma guar oraz oleje roślinne. Podsumowując, działanie konkretnego szamponu zależy od jego receptury i rodzaju włosów, na których jest stosowany. To czy detergenty będą sprawiać, że np. włosy staną się szorstkie lub skóra głowy zostanie podrażniona, jest kwestią indywidualną. W artykule wymieniliśmy listę 6 sprawdzonych szamponów, w których składzie nie ma SLS oraz SLES. Dalej Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze