Szare jest piękne i ponadczasowe. Połącz wygodę i elegancję

Doskonale wiedzą o tym producenci kultowych sneakersów New Balance oraz marka MODIVO, właściciel sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych z nowoczesną, interaktywną obsługą.

Już po raz drugi obie marki zorganizowały Grey Day 2023, coroczne święto kultowego koloru szarego, który zdobi legendarne New Balance model 574. W surowym, futurystycznym lofcie B58 na warszawskiej Pradze pojawiły się media, influencerzy i partnerzy obu firm. Na scenie wystąpił duet Rysy, jeden z najważniejszych kolektywów elektronicznych, oraz Zeppy Zep, krakowski DJ i twórca hitów Taco Hemingwaya, Sokoła czy Taconafide. Można było także podziwiać szarą kolekcję New Balance.

Z szarym im po drodze

New Balance i MODIVO współpracują ze sobą nie od dziś. Marki dają swoim klientom szerokie możliwości wyrażania siebie, oferując towary wysokiej jakości, które można dowolnie zestawiać i nosić przez długi czas. Dla obu liczy się wolność klienta. Obie wkładają ogromny wysiłek, by zapewnić odbiorcom komfortowe możliwości zakupu. I wreszcie stawiają na niezależność w kreowaniu trendów, co szczególnie cenią sobie klienci o wysublimowanych gustach, stawiający na indywidualizm, kreatywność i nieskrępowaną wolność w wyrażaniu swojej osobowości strojem.

Ludzkie oko jest w stanie odróżnić prawie 500 odcieni szarości. Od tych najjaśniejszych, delikatnych, gołębich i siwych – uznawanych za kobiece po ciemne, stalowe, grafitowe, prawie czarne – symbolizujące męskość i siłę. Ta wieloznaczność sprawia, że szarość przywodzi różne skojarzenia.

To także kolor, który nigdy nie wychodzi z mody. Wycisza, uspokaja i jest ponadczasowy, co jest kluczowe dla marek z tradycjami, jak New Balance (firma może pochwalić się ponadstuletnią historią). Szarość w kolorystyce tej marki pojawiła się już 50 lat temu, a kultowy model 574 w niezmienionym kształcie produkowany jest od lat 80. XX w.

Wygoda i równowaga

Wszystko zaczęło się w 1906 r., kiedy to William J. Riley, młody angielski emigrant z Bostonu, przyjrzał się… kurom chodzącym po swoim podwórku. Zauważył, że mimo iż ptaki stoją tylko na trzech pazurach, zachowują idealną równowagę. Podpatrzony łuk postanowił przenieść na wkładki – podpory do butów sprzedawanych na receptę. Zapewniały one robotnikom komfort i utrzymanie równowagi podczas pracy, co miało ogromne znaczenie – Stany Zjednoczone przeżywały wówczas boom na drapacze chmur i wieżowce. W 1933 r. Riley już ze wspólnikiem wymyślili wkładkę, która perfekcyjnie dopasowuje się do kształtu stopy, a pięć lat później powstały pierwsze buty sportowe sygnowane New Balance. W 1960 r. pierwszy biegacz w butach Trakster New Balance przekroczył metę maratonu.

W 1972 r. New Balance osiągało ok. milion dolarów przychodu ze sprzedaży. Wówczas w manufakturze pracowało sześć osób, które dziennie potrafiły wykonać 30 par butów. To jednak musiało się zmienić. Zwłaszcza że New Balance wprowadził pierwsze szare buty biegowe. Kolor miał zapewnić wygodę użytkownikom. Buty jasne szybko się brudziły, szare zaś zlewały się z asfaltem oraz chodnikami i dłużej wyglądały jak nowe. Od 1976 r. New Balance miały także swój znak rozpoznawczy: kultową literę N na boku. Sneakersy szybko zyskały uznanie klientów.

W rytmie disco

Szalone lata 80. z dyskotekami, odtwarzaczami wideo i przenośnymi odtwarzaczami kaset magnetofonowych, czasy brokatów, ortalionów i jeansu to także moda na bieganie. Sneakersy chcieli mieć wszyscy. To wtedy New Balance wypuścił na rynek kultowy i do dziś dostępny model 574. Wyjątkowa technologia sprawia, że buty są wygodne i wytrzymałe. To model, który przyjął się nie tylko wśród biegaczy, ale też wśród yuppies z amerykańskiej giełdy. Kwiat finansjery zaczął ich używać do mniej oficjalnych stylizacji.

Co ciekawe, model 574 nie potrzebował wsparcia reklamowego. Butów nie było w oficjalnych katalogach New Balance, a wieści o wyjątkowym modelu rozchodziły się pocztą pantoflową. Były obiektem marzeń i westchnień. Najpopularniejsze kolory pierwszych butów z numerem 574 to właśnie szary, granatowy i bordowy. Sneakersy New Balance to także jedne z pierwszych butów sportowych zawierających materiały syntetyczne klasy premium.

Półwiecze kultowych sneakersów

Choć moda się zmienia, buty o numerze 574 wciąż są produkowane i są najbardziej rozpoznawalnym modelem sneakersów New Balance. Na czym polega ich wyjątkowość? Mają szersze podeszwy, wypustki na krawędziach gwarantujące przyczepność i amortyzującą wstrząsy piankę EVA w środkowej warstwie podeszwy. To dzięki niej buty są tak miękkie i wygodne.

W New Balance zastosowano też technologię ENCAP. Środkowa warstwa podeszwy jest twarda, poliuretanowa na brzegach oraz – dzięki piance EVA – miękka w środku. To stabilizuje stopę i zapewnia idealną amortyzację. Kto raz włożył buty New Balance, nie pomyli ich z żadnymi innymi.

Model 574 ma także gumowy pasek na pięcie w miejscu łączenia podeszwy z cholewką. To chroni przed uszkodzeniami i stylowo wygląda. Buty są solidne i mają tzw. watowaną obramówkę, co sprawia, że trzymają stopę w ryzach, chroniąc ją przed kontuzjami. Obecnie są dostępne w wielu kolorach. Warto jednak postawić na uniwersalną i kultową szarość.

© materiały partnera | PAULINA ZIECIK

Na tegorocznym Grey Day New Balance zaprezentował trzy modele: klasyczne szare 574, wersję 574 Un-N-Ding pozbawioną ikonicznego logo N i współczesny odpowiednik 574, czyli model 57/40 w limitowanej szarej wersji. Ambasadorami kampanii są sportowcy wielu dyscyplin: tenisistka Coco Gauff, koszykarz Jamal Murray, piłkarz Sadio Mané, sprinterka Sydney McLaughlin czy skater Tiago Lemos.

Szarą kolekcję uzupełniają bawełniane ubrania: bluzy z kapturem, T-shirty, dresy i spodenki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by "zrobić się całkiem na szaro", monochromatycznie na trening czy wypad do lasu.

Pobaw się lookiem

Szary jest na tyle uniwersalnym kolorem, że doskonale sprawdzi się także w wielu połączeniach kolorystycznych. Oczywiście z czernią i bielą, ale też słonecznym czy limonkowym żółtym. Będzie doskonałym kontrastem dla czerwieni, amarantu oraz intensywnych róży czy pomarańczy. Podkreśli głębię pastelowych barw: pudrowego różu, mięty i delikatnego błękitu. Doskonały do ciemnych zieleni, granatów, grafitów, ciemnych brązów i czekolad.

Szare sneakersy będą dobrze wyglądały nie tylko ze strojami sportowymi. Idealnie pasują do dżinsów, materiałowych rurek z wysokim stanem i krótkiego topu. Sprawdzą się także z luźnymi czy wzorzystymi letnimi spodniami. Doskonale dopasują się do ramonesek i bomberek, oversizowych podkoszulek oraz wzorzystych, kolorowych bluz. Świetnie będą wyglądały także z elegancką marynarką założoną na zwykły, jednobarwny T-shirt, dodając do stylizacji szczyptę niezależności i drapieżności.

New Balance 574 sprawdzi się w zestawie z szortami, sportowymi sukienkami w wersjach mini czy midi. Spróbujcie założyć je do krótkich czy długich kwiecistych spódnic oraz sukienek w drobne kwiaty.

To buty idealnie dopasowane do każdego stroju. Przełamują rutynę stylizacji, pokazują niespożytą energię, podkreślają umiłowanie do wygody i klasyki.

Nowe stroje możecie dobrać dla siebie w internetowym sklepie MODIVO lub w aplikacji na smartfony. Gwarantowana bezpłatna dostawa i zwrot ubrań do 100 dni. Jeśli wolicie najpierw przymierzyć, a dopiero potem zapłacić, MODIVO ma i na to sposób. Sieć kilkudziesięciu sklepów stacjonarnych jest dostępna w całej Polsce. Zamawiacie, mierzycie na miejscu i dopiero wtedy decydujecie się na zakup. MODIVO to także aplikacja, która umożliwi wam wybór dodatkowych ubrań. Znajdziecie je w interaktywnej wypożyczalni w ciągu kilku minut.

Jeśli udało nam się przekonać was do szarości, jeśli doceniacie jej elastyczność i cenicie sobie komfort sportowego outfitu, zajrzyjcie do szarej strefy. Ofertę New Balance, powstałą specjalnie z okazji Grey Day, znajdziecie na stronie MODIVO, w aplikacji oraz sklepach stacjonarnych. Nie zapominajcie także o kultowych sneakersach 574. Ta szarość ma wagę klasyki, elegancji i nieograniczone możliwości kombinacji stylizacyjnych. Bądźcie sobą na siłowni, imprezie czy spotkaniu biznesowym.

Płatna współpraca z marką MODIVO