Szare włosy to modny trend, który wymaga wyrzeczeń i nie jest dla każdego. Co warto wiedzieć o szarych włosach?

Szare włosy, inaczej srebrne bądź siwe, są dla osób które mają oliwkową cerę, albo jasną, wpadającą w chłodne tony. Jeżeli dobrze czujesz się w srebrnej biżuterii, masz niebieskie, zielone lub brązowe oczy, być może ten kolor jest dla ciebie. Oprócz kwestii wyglądu zewnętrznego, warto wiedzieć, że stylizacja włosów na szare jest czasochłonna i obciążająca finansowo. Do tego takie włosy wymagają dodatkowej pielęgnacji. Czasami, aby uzyskać porządny efekt trzeba farbować włosy kilkukrotnie, co może się wiązać z koniecznością ich podcinania, jeżeli ulegną zniszczeniu.

Szare włosy – nie skończy się na jednej wizycie w salonie

Koloryzacja włosów na siwy odcień jest czasochłonna ponieważ bardziej złożona. Aby uzyskać pożądany efekt najlepiej najpierw udać się do fryzjera na dekoloryzację, jeżeli tego nie zrobimy może dojść do katastrofy i uzyskania odcienia rodem z filmu "Ania z Zielonego Wzgórza". Piękny, szary kolor włosów to nie jest kwestia jednej wizyty w salonie. Zatem najpierw włosy trzeba odpowiednio przygotować.

Szare włosy - pielęgnacja

Aby odpowiednio zadbać o szare włosy należy stosować po koloryzacji płukanki, maski do włosów i odżywki nawilżające, które ochronią kolor. Takie włosy po zabiegu są zazwyczaj osłabione, wysuszone i wrażliwe. Kupując kosmetyki pielęgnacyjne do włosów należy zwrócić uwagę na to, aby nie zawierały w składzie SLS i SLES. Są to silnie działające substancje, które przyspieszają wypłukiwanie się pigmentu.