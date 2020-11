WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Inspiracje + 5 testy produktówporadnik kupującegozakupowe inspiracjekosmetykiprezent na święta Magdalena Tatar 8 godzin temu Zestawy na prezent. Pachną cudnie, wyglądają ślicznie i... są niedrogie Mikołajkowe upominki przydadzą się już za niecałe 3 tygodnie... Jeśli do teraz nie planowałaś takich zakupów, w część z nich "obłowisz" się jeszcze w listopadzie. To czas, kiedy jeszcze nie wszyscy myślą o świątecznych upominkach albo prezencie na grudniowe imieniny. To błąd, bo tylko w najbliższych tygodniach będą tańsze do 65 proc. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Zestaw kosmetyków na mikołajkowy prezent - tanio i pomysłowo (Adobe Stock) Zestawy na prezent - dobra cena i jeszcze lepszy pomysł W świecie prezentów łatwo się zgubić. Każdy ma inne oczekiwania, gust i wymagania. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, żeby obdarowywana osoba była zadowolona, a my pewni, że nasz prezent zostanie wykorzystany. Zestawy kosmetyków w pięknych opakowaniach tworzą spójną i ciekawą dla obdarowanej osoby całość. Każdy z ciekawością rozchyla ozdobną torebkę, rozsuwa kosmetyczkę albo otwiera pudełko. Środek kryje urocze drobiazgi, które sprawdzą się jako uroczy upominek w przystępnej cenie albo... dodatek do okazałego, większego prezentu. Gwarantujemy, że dobrze wydane 20, 40 czy 60 zł na kosmetyki będzie lepszym pomysłem od kolejnego pudełka czekoladek... Lekko, pachnąco i powabnie - prezent dla każdego Urozmaicenie kąpieli lub prysznica rozkosznie pachnącymi żelami to sama przyjemność. Taki upominek jest niezwykle uniwersalny, bo każdemu przyda się odrobina relaksu i luksusu po ciężkim dniu. Jeśli nie masz pomysłu, co wręczyć przyjaciółce, mamie czy teściowej, ten zestaw to strzał w dziesiątkę. Różnorodność zapachów daje pewność, że żele, balsamy, galaretki i pianki będą używane zgodnie z nastrojem i gustem. Taki prezent spodoba się osobie w każdym wieku. Także fanki makijażu ucieszą się z dodatkowych produktów do kosmetyczki. Kolorowe kosmetyki wymagają nieco wiedzy na temat typu kolorystycznego i preferencji kobiety, do której trafi prezent, ale bezbarwny puder, czarny tusz albo delikatny błyszczyk w odcieniach różowego przyda się każdemu... Sprawdzone hity - te zapachy podobają się kobietom od lat! Choć perfumy nie są odkrywczym prezentem, zawsze wywołują uśmiech na twarzy. Dobrym pomysłem jest więc zestaw, który charakteryzuje się prawdziwie kobiecym, tajemniczym zapachem. Woda perfumowana, pachnące mleczko do ciała i żel pod prysznic o tej samej nucie sprawią, że pięknym zapachem będziesz mogła się cieszyć przez całą dobę. Upominek dla dojrzałej kobiety Kobiety rzadko mają problem z wyborem upominku dla drugiej kobiety, ale i taka sytuacja się zdarza np. wtedy, kiedy szukamy upominku dla kogoś nie w naszym wieku. Strzałem w dziesiątkę dla mamy albo babci może być zestaw kosmetyków zapachowych albo pielęgnacyjnych. Dlaczego? Przynajmniej część produktów przypadnie do gustu. Nawet jeśli konsystencja albo działanie jednego nie będzie obdarowanej osobie odpowiadać, inny kosmetyk sprawdzi się idealnie. Przy wyborze zestawu z zapachem warto pamiętać, że dojrzałe kobiety wybierają nieco inne nuty niż nastolatki — bardziej eleganckie, wyrafinowane i subtelne albo wręcz przeciwnie — nie boją się postawić na perfumy, które oryginalnym zapachem wypełniają pomieszczenie i zwracają uwagę każdej osoby, która się w nim znajdzie. Gust i preferencje osoby, której wybieramy upominek, są równie ważne co np. potrzeby skóry, jeśli stawiamy na pielęgnacje. Głębokie odżywienie i regeneracja — to jest najważniejsze. Dla taty, chłopaka, dziadka Jak trafić z podarunkiem dla mężczyzny i sprawić komuś dużą przyjemność, a do tego mieć pewność, że upominek nie zalegnie w szafce czy szufladzie. Wybierz to, z wyborem czego obdarowana osoba ma czasem problem. Wiele osób gubi się w nadmiarze produktów w sklepach i w internecie, przez co wybór np. zapachu jest bardzo trudny. Pomóż postawić na dobry zapach, a zestaw z wodą perfumowaną lub toaletową dla mężczyzny dobrze dopełni praktyczny dezodorant, żel pod prysznic albo podróżna wersja perfum, którą zabierze np. w służbową podróż. Sporą popularnością cieszą się też zestawy produktów do pielęgnacji włosów i zarostu. Także najmniejsi mogą mieć ochotę na odrobinę pachnącej przyjemności w kąpieli albo zabawę w salon piękności z pachnącą mgiełką. Dla nich też znajdzie się odpowiedni dla delikatnej skóry zestaw.