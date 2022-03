Szczere wyznanie męża Barbary Kurdej-Szatan. "Staramy się walczyć o nasz związek"

"Różnie bywa, ale staramy się walczyć o nasz związek i naszą rodzinę, żeby wspólnie cieszyć się życiem i mieć siłę, by iść dalej. Potrafimy się nawzajem przepraszać. Zazwyczaj to, które zaczęło spór, pierwsze wyciąga rękę do zgody, ale często po prostu mijając się w domu, stajemy naprzeciwko siebie, patrzymy sobie w oczy i wybuchamy śmiechem. To wychodzi spontanicznie i naturalnie" – opowiedział mąż aktorki w rozmowie z "Super Expressem.