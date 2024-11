Szczere wyznanie Natalii Niemen. "Wiele spraw runęło"

Natalia Niemen poinformowała swoich fanów, że musi przełożyć datę premiery długo wyczekiwanego teledysku na styczeń 2025. We wpisie na Facebooku wyjaśniła, co jest tego powodem. "Wiele spraw, w kilku obszarach mojego życia, runęło. Potrzebuję czasu na odbudowę" – czytamy.

Natalia Niemen przechodzi ostatnio trudny czas. Niedawno informowała o problemach z sercem. Na początku października okazało się, że prawdopodobnie są one związane ze stresem oraz powikłaniami po przebytym COVID-19. I choć wydawać by się mogło, że artystka wychodzi na prostą, to prawda okazała się zgoła inna.

Natalia Niemen przełożyła datę premiery teledysku

Teraz zamieściła na Facebooku długi wpis, w którym zwróciła się do fanów. Niemen poinformowała, że musi przełożyć premierę teledysku na nowy rok. W szczerym wyznaniu wyjaśniła powody.

Natalia Niemen potrzebuje czasu na regenerację

"Z powodu zawirowań zdrowotnych i przywołania mnie przez dobrego Boga do ukochania siebie w całej rozciągłości, jestem zmuszona przesunąć premierę teledysku do mojego singla 'Przełknij to' na styczeń 2025. Wiele spraw, w kilku obszarach mojego życia, runęło. Potrzebuję czasu na odbudowę, regenerację, odpoczynek, zajęcie się sobą z wielką czułością i wyrozumiałością. Nadwątlona fizycznie i psychicznie nie przydam się na nic ani mojej sztuce, ani wam, ani odbiorcom, ani sobie" – czytamy.

Natalia Niemen wyjaśniła, że najważniejsza jest dla niej jakość i dlatego nie może wykonywać zbyt szybkich ruchów. Pragnie zrealizować cały swój potencjał dopiero, gdy będzie w pełni sił. Artystka nadmieniła na koniec, że liczy na zrozumienie ze strony fanów. W sekcji komentarzy otrzymała wiele ciepłych słów z życzeniami powrotu do zdrowia.

