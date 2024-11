Córka Niemena zmieniła nazwisko. Miała konkretny powód

Pierwsze małżeństwo Czesława Niemena trwało 13 lat. Owocem związku artysty z Marią Klauzunik była córka, która przyszła na świat w 1960 r. Co ciekawe, dziewczynka otrzymała imię po swojej mamie.

Jak podaje Radio Zet, przejęła nazwisko po swoim mężu Turku. Od ślubu nazywa się bowiem Eleonora Atalay. Córka Czesława Niemena nie ukrywa, że zależy jej na tym, aby właśnie w ten sposób wszyscy się do niej zwracali.

Eleonora Atalay na co dzień bardzo chroni swoją prywatność, rzadko udziela wywiadów i nie pojawia się na eventach branżowych. Ostatni raz można ją było zobaczyć na scenie w 2009 r. Po tym wydarzeniu córka Czesława Niemena postanowiła wycofać się z show-biznesu.

Wyjątek zrobiła w 2019 r., kiedy to pojawiła się na koncercie zorganizowanym z okazji 80. rocznicy urodzin zmarłego ojca.

