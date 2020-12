Szczoteczki do twarzy, które zadziwiają. Efekt lepszy niż wizyta u kosmetyczki

Oczyszcza, pielęgnuje i masuje, a do tego w optymalnych wariantach jest niedroga. Szczoteczka do twarzy to łazienkowy gadżet, który zawojował świat kobiecej pielęgnacji urody.

Nałóż kroplę żelu i włącz gadżet...

Zalety szczoteczki do twarzy są niezrównane, bo zastępuje nam kilkuetapową pielęgnację oczyszczającą z tonikiem, płynem lub żelem do mycia twarzy, peelingiem i masażerem. Ich działanie jest bardziej efektywne od zwykłego, delikatnego pocierania dłońmi, a to sprawia, że kosmetyki pielęgnacyjne, np. kremy, wchłaniają się lepiej i docierają do głębszych warstw skóry.

Warto jednak wiedzieć, że szczoteczka (zwłaszcza rotacyjna, z obrotową nasadką) nie nadaje się do każdej cery, a jej zbyt częste używanie może pogorszyć stan skóry, zwłaszcza bardzo suchej, atopowej, alergicznej czy uszkodzonej. Z kolei modele soniczne (wywołujące subtelne drgania i z silikonowymi wypustkami) są już odpowiednie dla różnych typów skóry, zwłaszcza jeśli dobierzesz odpowiedni typ. Efekt? Skóra gładka, bardziej miękka, promienna i bez zaskórników, a także zauważalnie lepsze działanie kosmetyków, które nareszcie mogą równomiernie wniknąć w twarz, szyję i dekolt.

Efekt jak po wizycie u kosmetyczki

W przeciwieństwie do innych gadżetów elektronicznych (także tych do pielęgnacji urody), w szczoteczkach elektrycznych dużo bardziej od mocy urządzenia liczy się rodzaj i jakość materiałów, których użyto do produkcji wybranego modelu. Chodzi rzecz jasna o te części, które mają kontakt ze skórą. Jeśli masz wrażliwą cerę albo niedoskonałości wymagające dezynfekcji, z pewnością docenisz materiał zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Szczoteczka soniczna ma mnóstwo zakamarków, a towarzysząca czyszczeniu wilgoć i ciepło sprzyjają namnażaniu bakterii. Nietrudno zgadnąć co dzieje się we wszystkich zakamarkach, jeśli niestarannie ją oczyścisz. W ostateczności może to wywołać nawet stan zapalny. Nieporowaty silikon, którym pokryte są końcówki dobrej szczoteczki, uniemożliwia kumulowanie się na jej powierzchni bakterii (w odróżnieniu od szczoteczek rotacyjnych - najczęściej o nylonowym włosiu).

Szczoteczki do twarzy - tylko dla tłustej cery?

Szczoteczka do twarzy w niektórych przypadkach może być bardzo pomocna, np. przy problemach z cerą trądzikową. Tego typu skóra jest bardzo skłonna do gromadzenia zanieczyszczeń, gdyż wydziela sporo łoju zdolnego zatykać mieszki włosowe. Przez pewien czas panował stereotyp, że szczoteczki elektryczne do twarzy to gadżet dobry tylko do tłustej i trądzikowej cery, dla której systematyczne złuszczanie, a następnie dezynfekowanie i kremowanie odpowiednim kosmetykiem są skuteczne w profilaktyce zaskórników i wyprysków. Teraz także delikatna skóra może być oczyszczana na subtelne, mechaniczne pulsowanie delikatnych wypustek szczoteczki sonicznej, które działają bez tarcia i zaburzania naturalnej bariery ochronnej, pobudzają krążenie i dają efekt relaksacyjnego masażu.

Co potrafi szczoteczka do twarzy?

Nawet najdroższy krem nie "przebije się" przez grubą warstwę zrogowaciałego naskórka, zatkane pory skóry i zanieczyszczenia, które zbieramy na twarzy? Szczoteczki i gadżety do zabiegów złuszczających pomogą ci oczyścić zakamarki skóry skuteczniej, niż trąc wacikiem, podniosą skuteczność kremu, co pozwoli utrzymać cerę w dobrym stanie i… zachowasz dzięki nim sporo pieniędzy. Czysta skóra w ponad 99 proc. w około minutę – tak ocenia się skuteczność dobrych szczoteczek do twarzy. Dzięki nim cera zyskuje blask i jednolity koloryt, a drobne zmarszczki się spłycają. Tak oczyszczona skóra bardzo dobrze wchłania składniki odżywcze, a co za tym idzie regeneruje się szybciej i skuteczniej. Ponadto niektóre modele szczoteczek emitują bezpieczne dla cery światło niebieskie będące świetnym środkiem dezynfekującym.