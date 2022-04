Szczoteczki soniczne i rotacyjne. Którą wybrać, by zadbać o zęby

W porównaniu do szczoteczek rotacyjnych występują tu dwie główne różnice. Pierwsza jest taka, że soniczne mogą wykonywać nawet ponad 60 tys. ruchów na minutę, co stanowi wynik nieporównywalnie lepszy. Druga kwestia to budowa główki, która w tym przypadku jest podłużna, a więc można dotrzeć do najdalszych zakamarków jamy ustnej.