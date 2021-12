Szczoteczki soniczne, magnetyczne i rotacyjne. Która lepiej zadba o zęby?

Urządzenia magnetyczne to nowość na rynku i jak na razie jest to spektakl jednego aktora. Bilet wstępu nie będzie tani, ale opinie użytkowników świadczą o tym, że to dobra inwestycja. Technologia została opracowana przez firmę Braun. Szczoteczka ma klasyczną główkę, ale sekret tkwi beztarciowym napędzie magnetycznym. Powoduje on ruchy oscylacyjno-obrotowe oraz mikrowibracje. Podobnie jak w przypadku rozwiązań sonicznych, tak i tutaj spotkamy czujnik siły nacisku, który zapewnia efektywne czyszczenie i chroni dziąsła.