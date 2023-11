Szczyt obciachu czy gorący trend? Wychodzą w nich na ulicę

Przy najnowszym okazie, jaki proponuje nam świat mody, śniegowce uchodzące za "ugly shoes" to prawdziwe ślicznotki. A mówiąc już całkiem poważnie, modne baleriny z futerkiem zdecydowanie podzielą opinię i grubą kreską oddzielą fanki awangardowej mody od zwolenniczek konwencjonalnych rozwiązań. My już wstępujemy do fanklubu futrzanych balerinek. A ty?