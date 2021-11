Sześć fryzur, które dodają lat. Tego unikaj, jeśli chcesz wyglądać młodziej

Przyznajmy to szczerze, zbyt wysoki, ciasto upięty koczek to propozycja nieco infantylna. Świetnie się sprawdzi u początkującej, pięcioletniej miłośniczki baletu, ale u dorosłych nie wygląda dobrze. Zwłaszcza, że u wielu z nas z wiekiem włosy stają się cieńsze, przez co obwody kucyka zmniejszą się - koczek nie będzie już tak okazały, co podkreśli, że włosów jest mniej.