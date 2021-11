Nie tylko klaps i notoryczny krzyk. Krzywdzenie dzieci ma wiele wymiarów

Krzywdzeniem emocjonalnym dziecka jest również kierowanie wobec niego nadmiernych oczekiwań. Modelowanie go według własnej wizji i potrzeb. – Nie mówię o tworzeniu przestrzeni do sprawdzenia się na różnych polach, tylko o zaborczych decyzjach, np. syn chciałby rozwijać się w tańcu, a my stanowczo uniemożliwiamy mu to i jednocześnie zmuszamy do lekcji gry w szachy, mimo że ich nie lubi – tłumaczy ekspertka.