Szokująca drożyzna. Ceny usług wzrosły nawet o 67 proc.

Ogromny wzrost cen

Znana i ceniona ekonomistka Alicja Defratyka opublikowała na Tweeterze wpis, w którym porusza temat inflacji. By nieco uprościć jej (wciąż dla wielu tajemnicze) pojęcie, powołuje się na prosty przykład "z życia wzięty". Według obliczeń ekspertki, cena usługi fryzjerskiej w salonie, do którego uczęszcza, wzrosła aż o 67 proc. I to zaledwie w ciągu 12 miesięcy.