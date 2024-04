Szorty "biker" zaliczają powrót. Najlepsza alternatywa dla legginsów

Nie wyobrażasz sobie życia bez ukochanych legginsów? Rozumiemy cię doskonale, bo mamy tak samo. Te wygodne spodnie możemy nosić od świtu do nocy – do biura z długą marynarką, na miasto z krótkim topem, na imprezę z koronkową bluzką. Nie rezygnujemy z nich przez cały rok – nie ma takiej potrzeby, bo świetnie prezentują się zarówno z grubym swetrem a’la Kasia Tusk, jak i rockowymi, wakacyjnymi T-shirtami w stylu Maffashion.

Jeśli szukasz najlepszej alternatywy dla niezastąpionych legginsów – takiej, która pozwoli ci pochwalić się opalonymi nogami, to mamy dobrą wiadomość. Tego lata znów w modzie będą "biker shorts", czyli szorty kolarki. To spodenki, które przypominają skrócone mniej więcej do połowy uda legginsy. Wbrew pozorom pozwalają wyczarować zjawiskowe stylizacje, o czym przekonamy cię już za chwilę.

Spodenki kolarki i oversizowa kurtka vintage. Urbańska wie, co robi

Natasza Urbańska to jedna z tych gwiazd, które lubimy podpatrywać na Instagramie pod kątem ciekawych, modowych pomysłów. Gwiazda przepada za oryginalnymi elementami garderoby, bardzo często łączy je jednak z minimalistyczną bazą. Tak było w przypadku outfitu z krótkim topem, szortami kolarkami i oversizową kurtką a’la rajdowiec. Efekt na załączonym obrazku.

Jak widzisz, kolarki świetnie się tu sprawdziły. Niezależnie od tego, jak ekstrawagancką górę wybierzesz, gładkie kolarki "udźwigną" wymagający look, stanowiąc genialną przeciwwagę. W tym konkretnym przypadku szorty jeansowe czy szerokie piżamowe spodenki sprawiłyby, że całość wyglądałaby zbyt ciężko i mało nowocześnie. Brawa dla Urbańskiej.

"Biker shorts" z marynarką oversize, czyli kultowa stylizacja według Rzeźniczak

Z wyjątkowości "biker shorts", w kontekście stylizacyjnych eksperymentów, zdaje sobie doskonale sprawę także Paulina Rzeźniczak. Celebrytka jakiś czas temu pokazała na Instagramie look, który można śmiało nazwać wzorcowym. Szeroka marynarka w biurowym stylu idealnie pasuje do spodenek typu kolarki, również tych w białym kolorze. To outfit, który kojarzy się z latami 90., znów będącymi "it".

Warto zauważyć, że kolarki nie tylko pasują do oversizowych marynarek, stanowiąc dla nich dobrą przeciwwagę, ale też sprytnie wysmuklają nogi — jeśli połączy się je, tak jak zrobiła to Rzeźniczak, z masywnymi butami sportowymi i skarpetkami naciągniętymi na łydki.

Szorty kolarki w stylu lat 90. – pomysł Frycz jest wart odtworzenia

Spodenki typu "biker" to, jak już wspomniałyśmy, klasyka lat 90. W swoich "wyluzowanych" latach nosiła je księżna Diana, chętnie zestawiając z luźnymi, sportowymi bluzami i sneakersami. Ten pomysł odtwarza dziś nie tylko Hailey Bieber, ale też Olga Frycz, która czarne kolarki nosi do bluzy oversize w butelkowym kolorze.

Połączenie oversizowej bluzy w sportowym stylu, dopasowanych szortów i kultowych sneakersów to prosty sposób na to, żeby zamanifestować swoją znajomość trendów i podkreślić nogi. Latem warto na chwilę rozstać się z legginsami, żeby sprawdzić, jakie wrażenie można dzięki temu zrobić.

