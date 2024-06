Szpital ostrzega. "Niebezpieczny trend wśród dziecięcych influencerów"

Niepokojące informacje pojawiły się na portalu gorzowianin.com. Do redakcji zgłosiła się kobieta, której syn jest uczniem szkoły alarmującej o niebezpiecznym zjawisku. Na wspomnianej stronie została udostępniona treść wiadomości z dziennika elektronicznego, którą przeczytali niedawno rodzice uczniów tej placówki.

O niebezpiecznych wyzwaniach, do których zachęcają anonimowe konta w mediach społecznościowych, bezimienni użytkownicy forów czy groźne aplikacje, było już głośno kilka lat temu. Niestety wszystko wskazuje na to, że obecnie "trend" na wyzwania powraca. Z tego właśnie względu wiadomość z apelem o ostrożność została rozesłana do szkół w Gorzowie Wielkopolskim.