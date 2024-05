Urodziła w Krakowie. Zachowanie położnej przechodzi wszelkie pojęcie

Przypadkowi kobiety przyjrzał się Rzecznik Praw Pacjenta. Teraz krakowski szpital ma za zadanie przeprosić pacjentkę za to, czego doświadczyła.

W liście napisanym przez byłą pacjentkę została zawarta informacja, dotycząca postępowania położnej. Pracownica szpitala zachowywała się poniżej krytyki. W momencie, gdy oczekująca dziecko kobieta przyjęła pozycję kolankowo-łokciową, aby złagodzić ból, położna miała zwrócić się do niej słowami: "O, w poród się bawimy? Moje pieski tak robią".

Kobieta miała silne i bolesne skurcze. Choć wykonano jej badanie KTG, nikt nie zapytał, jak się czuje. W momencie, gdy skurcze były nie do wytrzymania, pacjentkę odesłano do łazienki, gdzie poszła i siedziała sama - bez nadzoru położnej. Pomieszczenie opuściła dopiero, gdy inna obecna na sali pacjentka zainteresowała się jej stanem i pomogła jej wrócić do łóżka. Nikt z personelu nie sprawdził, czy kobieta z porodowymi skurczami np. nie zasłabła pod prysznicem.