Sztuczna inteligencja, prawdziwa pomoc. Czatbotka Viktoria pomaga kobietom

Nie musi jeść, spać ani odpoczywać. Potrafi rozmawiać w dwóch językach, gwarantuje pełną anonimowość i dyskrecję. Błyskawicznie odpowiada na pytania. Skupiona na swojej misji: ma dostarczać informacje kobietom, które doświadczają przemocy lub osobom, które były jej świadkami. Poznajcie Viktorię, czatbotkę przygotowaną przez fundację Feminoteka we współpracy z organizacją CARE Polska.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wsparcia kobiet lub wskazania drogi i sposobu reakcji świadkom przemocy jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Czatbotka przekazuje podstawową wiedzę w pigułce. Nie trzeba jej szukać i "wyławiać" z internetowego oceanu wiadomości i stron wspierających osoby doświadczające przemocy. Zwłaszcza, że pokrzywdzone lub świadkowie często potrzebują informacji tu i teraz.

Wsparcie 24/7

Viktoria czeka na kobiety w aplikacji WhatsApp. Wystarczy wybrać numer +48 602 882 844 i wysłać wiadomość z jakimkolwiek znakiem lub ciągiem znaków, np. "cześć". Czatbotka odezwie się natychmiast i nie będzie prosić o podanie danych osobowych. Jest dostępna dla wszystkich przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Viktoria pozwala także wybrać język – zna polski i ukraiński. Następnie wskaże pięć tematów rozmowy: Przemoc, Pomoc, Prawa, Uchodźcy i Feminoteka. Każdy z nich opisany jest zwięźle i w przyjazny sposób. Wystarczy wybrać jeden z tematów, by błyskawicznie otrzymać odpowiedź na najważniejsze pytania: gdzie szukać pomocy i schronienia, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i dzieci. W wiadomości znajdują się także numery infolinii i telefonów zaufania, adresy stron internetowych i miejsc, w których można liczyć na wsparcie. Czatbotka zamieni godziny spędzone na szukaniu pomocy w urzędach, fundacjach czy komisariatach w kilka sekund oczekiwania na odpowiedź z aplikacji WhatsApp.

Anonimowo, dyskretnie i bezpiecznie

Taki pomysł na czatbotkę nie został wybrany przypadkowo. Kontakt z Viktorią nie wymaga pobrania specjalnej aplikacji. Wystarczy popularny komunikator, który pozwala nazwać dowolnie kontakt i numer telefonu. To ważne w przypadku, gdy sprawca przemocy kontroluje telefon osoby, którą krzywdzi. Z Viktorią nie trzeba rozmawiać, ale odpowie błyskawicznie na każdą wiadomość. To może być przydatne w sytuacji, gdy sprawca przemocy znajduje się tuż obok. Dodatkowo nie trzeba się jej zwierzać. Viktoria jest dyskretna jak prawdziwa przyjaciółka. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla mieszkanek niewielkich społeczności, gdzie przemoc i pokrzywdzona stają się tematem niepotrzebnych i często krzywdzących plotek lub wręcz piętnowania osoby szukającej ratunku, a nie sprawcy.

Jedna minuta – jedna kobieta

Według danych statystycznych co 40 sekund jedna kobieta doświadcza w Polsce przemocy. Dla 20 proc. z nich oprawcą jest obecny lub były partner. Przemoc może przybierać różne formy: fizyczną, ekonomiczną, psychiczną czy seksualną i spotyka co trzecią kobietę. Gwałty, molestowanie, ograniczanie dostępu do pieniędzy, pełna kontrola nad życiem, dyskryminowanie i mobbing, nękanie czy stalking zdarzają się zdecydowanie częściej niż są zgłaszane odpowiednim służbom. Osoby, które doświadczyły przemocy nie wierzą w skuteczność polskiego prawa i organów ścigania, które zawiodły już niejedną pokrzywdzoną. Media chętnie i dość często o takich tragediach informują. Niestety, na ratunek dla krzywdzonej osoby jest już niekiedy za późno.

– System opieki nad osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną w Polsce nie działa, mimo że do jego wdrożenia Polska zobowiązała się w 2015 roku, ratyfikując konwencję stambulską. Przez lata organizacje społeczne, takie jak Feminoteka, starały się wypełniać lukę. Realizujemy nasze projekty, jak otwarty w 2023 roku w Warszawie punkt pomocy dla kobiet po doświadczeniu gwałtu i najnowsze narzędzie oparte na AI, czyli czatbotka Viktoria – mówi Joanna Piotrowska, andragożka, trenerka i ekspertka antyprzemocowa, założycielka i prezeska Feminoteki.





Skuteczny system pomocy

Fundacja działa już prawie 20 lat, rocznie biorąc pod swoje skrzydła około 400 kobiet doświadczających przemocy, od kilku lat głównie przemocy seksualnej. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i psychotraumatologiczną. Prowadzi bezpieczne schronienie, punkt pomocy dla kobiet, które doświadczyły gwałtu, telefon pomocowy z dyżurami ekspertek, fundusz dla kobiet po gwałcie. Kobiety mogą liczyć także na opiekę medyczną i prawną. Ponadto, organizuje i prowadzi grupy wsparcia. Pokrzywdzone mogą też otrzymać wsparcie finansowe i bezpieczne schronienie. Teraz do tej szerokiej działalności dołączyła Czatbotka Viktoria. Wszystkie usługi Feminoteki dostępne są w języku polskim i ukraińskim.

Feminoteka angażuje się w działania na rzecz systemowych rozwiązań, które pozwolą profesjonalnie otoczyć opieką osoby po przemocy seksualnej. Założenia tego systemu opracowane zostały we współpracy m.in. z ekspertkami i ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia i specjalistycznymi ośrodkami, które już działają w innych krajach europejskich. System ma umożliwić kompleksową opiekę nad pokrzywdzoną. Osoba doświadczająca przemocy będzie mogła m.in. trafić do specjalistycznego ośrodka, który mieścić się będzie w każdym województwie.

Wypracowane zostaną także odpowiednie standardy: zgodnej z wytycznymi WHO opieki medycznej dla pokrzywdzonych, właściwych procedur śledczych i sądowych, które funkcjonariusze policji, prokuratorzy i sędziowie poznają na specjalistycznych szkoleniach. Osoba zgłaszająca przemoc będzie mogła liczyć na wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne oraz pomoc asystenta. – To ważne, że sprawy kobiet, ich praw oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet wróciły do debaty publicznej. Apelujemy do władz o wdrożenie instytucjonalnych, ale pełnych empatii procedur, zgodnych z międzynarodowymi standardami – podsumowuje prezeska Fundacji, Joanna Piotrowska.

Feminoteka i Care Polska walczą z przemocą

Czatbotka Viktoria jest także wynikiem międzynarodowej współpracy Feminoteki. Partnerem projektu jest polski oddział organizacji CARE International, działającej w Polsce od 2022 roku. Sama organizacja istnieje już od 1945 roku i działa na wszystkich kontynentach. Jej głównymi celami są walka z ubóstwem, ratowanie życia i sprawiedliwość społeczna, obejmująca m.in. eliminację przemocy ze względu na płeć, której ofiarami padają najczęściej kobiety. Rozwiązania technologiczne jak Viktoria były wspierane przez Care już wcześniej, m.in. w Ghanie i Afganistanie. Care Polska, tak jak Feminoteka, skupia się także na pomocy mieszkającym w Polsce uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy, dlatego Czatbotka jest dwujęzyczna.

Działająca całą dobę Viktoria jest uzupełnieniem dotychczasowej działalności Feminoteki, czyli m.in. funkcjonującego w języku polskim i ukraińskim numeru pomocowego. Polki mogą dzwonić pod numer 888 88 33 88 od poniedziałku do piątku w godz. 11-19, w weekendy w godz. 10-16. Numer dla osób mówiących językiem ukraińskim 888 88 79 88 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-19, w weekendy od godz. 10 do 15.

Daj sobie pomóc. Viktoria czeka na Ciebie

Udręczone długotrwałą przemocą osoby są często niepewne, chwiejne i mocno zagubione. Rezygnują ze składania doniesienia na policji, bo nie chcą ponownie przeżywać upokorzeń, wielokrotnie opowiadając o tym, co je spotkało. Boją się także tego, co po ujawnieniu przemocy może je spotkać. Stygmatyzacja, wtórna wiktymizacja, oskarżenia bliskich, niewybredne żarty otoczenia – wymieniać można by długo.

Wiele z krzywdzonych kobiet ma objawy współuzależnienia od sprawcy. Stale wierzą, że sytuacja ulegnie poprawie, a ich zadaniem jest chronić oprawcę przed konsekwencjami. Boją się wyjść z ukrycia, maskując siniaki pod warstwą grubego pudru czy przeciwsłonecznymi okularami. Czują, że bez krzywdzącej je osoby nie będą w stanie funkcjonować: stracą pieniądze, dach nad głową, swoją pozycję społeczną.

Czasami po prostu nie wiedzą, gdzie i do kogo udać się po pomoc. Dlatego milczą, cierpią i trwają w przemocowych związkach, w których krzywdzone są zarówno one, jak i ich dzieci. Taki błyskawiczny i prosty drogowskaz, jakim staje się dostępna bez przerwy czatbotka Viktoria, może zachęcić niezdecydowane kobiety do sięgnięcia po pomoc. Nie czekaj, wyślij wiadomość WhatsApp +48 602 882 844. Viktoria oznacza zwycięstwo. Już na Ciebie czeka!

