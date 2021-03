Wyraziste, długie rzęsy podkreślają oczy i nadają spojrzeniu głębi. Jak wybrać najlepszy kształt do oka i powieki, by osiągnąć naturalny efekt?

Wiele kobiet decyduje się na zabieg przedłużenia rzęs u kosmetyczki. Wybierają metody delikatne 1 do 1, czyli jedna sztuczna rzęska przyklejona do jednej rzęsy naturalnej, bardziej wyraziste 2-3 do 1 lub te spektakularne 7-8 do 1 nazywane efektem hollywoodzkim lub rzęsami Kim Kardashian. Efekt przedłużenia utrzymuje się nawet do trzech tygodni. Jednak jeśli chcemy tylko jednorazowo wydłużyć rzęsy, to możemy posiłkować się sztucznymi rzęsami na pasku lub małymi kępkami, które dokleja się tylko w niektórych partiach na linii rzęs.

Sztuczne rzęsy - jak wybrać odpowiedni kształt?

Odpowiednie dobranie sztucznych rzęs do kształtu oka i powieki sprawi, że efekt będzie bardzo naturalny i nikt się nie zorientuje, że długie, gęste rzęsy nie są tak naprawdę twoje.

Jeśli masz małe oczy, głęboko osadzone w oczodołach, wybieraj krótsze i cieńsze rzęsy, które będą się wydłużać przy zewnętrznym kąciku - to tzw. efekt kociego oka. Z kolei dla pań, które mają średnie lub duże oczy i oczekują spektakularnego efektu, najlepsze będą gęste, grube rzęsy. Przyłóż je do oka i sprawdź, czy nie są zbyt długie, by uniknąć teatralnego, przerysowanego wyglądu. Duże znaczenie ma również makijaż, do którego dobieramy sztuczne rzęsy. Jeśli wykonujemy smoky eyes, zbyt rzadkie i krótkie rzęsy mogą być niewidoczne.

Kobiety, które chcą delikatnie podkreślić swoje oczy, powinny zdecydować się na doklejenie pojedynczych kępek, które zagęszczą rzęsy. Można aplikować je w dowolnym miejscu na powiece, ale najlepiej będą wyglądać, gdy przykleimy je od środka oka do zewnętrznego kącika. Dzięki takiemu zabiegowi oczy będą wyglądać na większe, a powieki lekko uniesione.

Sztuczne rzęsy - jak je przykleić?

Na powiekę nałóż cienie i narysuj kreskę eyelinerem. Dzięki niej ukryjesz miejsce klejenia sztucznych rzęs. Delikatnie wytuszuj swoje prawdziwe rzęsy. Następnie wyjmij pęsetą z pudełka pasek z rzęsami. Nałóż cienką warstwę kleju, jego ilość powinna być naprawdę niewielka, klej nie powinien spływać. Idealne miejsce na doklejenie rzęs to około 5 mm od wewnętrznego kącika oka, dzięki temu unikniemy podrażnienia. Przyłóż rzęsy do oka i sprawdź, czy pokrywają się z naturalnymi względem lewego i prawego kącika. Dociśnij pasek pęsetą do linii twoich rzęs i poczekaj około 20-30 sekund, by klej zasechł. Dla podkreślenia całego efektu możesz wywinąć rzęsy zalotką.

Sztuczne rzęsy - jak bezpiecznie zdjąć z oka?

Gdy chcemy zdjąć sztuczne rzęsy, warto zrobić to delikatnie, by nie wyrwać swoich. Chwyć za sztuczne rzęsy i powoli odklej je z powieki. Jeśli nie możesz złapać końcówki, użyj pęsety, która będzie bardziej precyzyjna niż palce. Na koniec oczyść rzęsy z kleju, możesz do tego użyć żelu do mycia twarzy, płynu micelarnego lub olejki do demakijażu. Poprawnie zdjęte rzęsy zwykle nadają się do ponownego użycia.

