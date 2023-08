Sztuka chwytania dnia. "Chcemy sprawić, aby drobne rytuały zastąpiły rutynę"

Self-care to nie tylko troska o zdrowie, lecz także o to, w jaki sposób spędzamy czas, czym się otaczamy. Kocham tworzyć piękne, stylowe przedmioty. Kiedy na nie patrzysz, korzystasz z nich, jest to forma przyjemności. To wszystko nadaje życiu większej pasji. Dzięki temu kreujemy pewne doświadczenie, a życie zyskuje dodatkowy wymiar. Oddajemy się małym rytuałom, a proste czynności wykonujemy bardziej świadomie. Dotyczy to np. porannej pielęgnacji twarzy, kąpieli czy makijażu – podchodzimy do nich z większą uważnością. To wszystko sprawia, że czujemy się lepiej, zyskujemy pewność siebie, a dzięki temu z większą łatwością podchodzimy do codziennych obowiązków. Naprawdę sam w to wierzę i osobiście również pielęgnuję własne rytuały. Przykładowo każdy dzień zaczynam od zimnego prysznica. Wymaga to trochę odwagi, ale świetnie pobudza zarówno ciało, jak i umysł.