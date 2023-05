Szturmem podbiła Hollywood. Polka zrobiła zawrotną karierę

Olga Sosnovska (właśc. Olga Sosnowska) skończyła właśnie 51 lat. Znana za oceanem aktorka pochodzi z Wielunia, jednak dzieciństwo spędziła w Płocku. Jako jedenastolatka wyjechała z ojcem do Wielkiej Brytanii.

Początki jej życia za granicą były trudne. - Czułam się przy nich zupełnie obco, w dodatku po angielsku umiałam tylko powiedzieć: "kocham cię" - opowiadała aktorka w wywiadzie z serwisem "Płock. Nasze miasto". Już jako uczennica planowała zostać aktorką - z początku jednak zdecydowała się na studia romanistyczne. Później zakończyła Webber Douglas Academy of Dramatic Art.

- To taki małżeński kompromis i wymiana kulturowa. On uczy się polskiego, ja zgodziłam się na siedmiodniowe wesele - mówiła. Obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych wraz z dziećmi: 8-letniej Haliną i 15-letniego Alexem, regularnie bywają jednak w Polsce.

Olga Sosnovska wsławiła się w amerykańskiej telewizji rolą Leny Kundery w serialu "All My Children". Jej bohaterka była lesbijką - ocenia się, że to ważna kreacja, jeśli chodzi o występowanie bohaterów LGBT+ w telewizyjnych produkcjach. Wcieliła się również Debbie w filmie "Ocean’s Thirteen", Fionę Carter z "Tajniaków" czy Zoyę z "Trawki".